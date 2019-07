Mercato - Maldini : "Modric? Nous n'avons jamais négocié pour lui"

Paolo Maldini a abordé les rumeurs autour d'un possible transfert de Luka Modric vers l'AC Milan et mis la pression sur Theo Hernandez.

En conférence de presse, Paolo Maldini, le directeur sportif de l' , a évoqué le mercato du club lombard. Il a notamment mis l'accent sur le potentiel de Theo Hernandez qui, selon lui, peut devenir un top 3 mondial à son poste.

"Theo est un jeune joueur, il n’a que 21 ans, mais il a déjà remporté la , il a déjà joué dans une grande équipe. L’idée est de rouvrir un nouveau chapitre, après celui malheureusement fermé, dans un club du même niveau que le .



Veretout et Bennacer? Ce sont deux profils dont nous avons discuté. Je vois qu'il y a beaucoup de hâte et il semblerait que Milan soit derrière mais le marché se termine le 2 septembre. Nous voulons donner une équipe complète à l'entraîneur dès que possible", a-t-il fait savoir.



"Modric? Nous n'avons jamais négocié pour lui. Nous recherchons des profils jeunes et forts, ainsi que des profils expérimentés qui les font grandir. Un profil tel que Modric serait parfait, mais nous n'avons jamais négocié pour lui.



Nous avons des besoins dans certains rôles. Si vous recherchez des profils de qualité, ils sont très coûteux. Nous avons plusieurs joueurs en vue, forts, avec des caractéristiques différentes. Nous ne devons pas être pressés d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. Il y a de bons joueurs dans les équipes reléguées ainsi que dans les grandes équipes", a commenté Maldini.