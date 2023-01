Mercato : Malcom ok pour rejoindre le PSG, une offre imminente ?

Alors que le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour Malcom, le Brésilien serait intéressé à l'idée de rejoindre le club de la capitale.

Il s'agit sans doute de la rumeur la plus surprenante de cette fin de ce mercato d'hiver, voire du mercato d'hiver entier. Le Paris Saint-Germain s'intéresse à Malcom en plus de Rayan Cherki. L'ancien Bordelais, qui a rejoint le Zénith Saint-Petersbourg après un passage manqué au FC Barcelone, est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club russe, mais l'intérêt surprise du PSG pourrait changer la donne pour la suite de sa carrière.

Vers un prêt avec option d'achat ?

Et l'idée ne déplairait pas franchement au joueur de 25 ans si l'on en croit les informations de L'Équipe ce vendredi. Mais si ce transfert venait à se réaliser, il se ferait sûrement sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le club de la capitale devant surveiller ses finances, d'autant qu'il s'apprête à formuler une offre pour enfin recruter Milan Skriniar.

S'il venait à renforcer l'attaque du club de la capitale, Malcom retrouverait ainsi la Ligue 1. Entre 2015 et 2018, il avait réalisé un passage très remarqué avec les Girondins, inscrivant 20 buts et 13 passes décisives en 84 matches. Cette saison, il est en à 15 réalisations et 7 passes décisives en 23 matches avec l'actuel leader du championnat russe.