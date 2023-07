Mercato : Lorient, Séville mais pas que…les prétendants se multiplient pour Romain Faivre

Deux clubs se sont positionnés concrètement pour faire signer le Lyonnais, réveillant au passage l’intérêt d’autres formations intéressées.

Un salaire revu à la hausse, un contrat de cinq années et des discussions rapidement entamées avec Lyon… pour tenter de garder Romain Faivre, le FC Lorient a sorti le grand jeu. Mais pourquoi donc un si gros effort ? Alors que Régis Le Bris a fait part de ses doutes et de ses envies d’ailleurs il y a quelques semaines, la direction du club a souhaité apporté des garanties à son technicien. Porté en haute estime par le technicien, le milieu de terrain, sous contrat avec Lyon jusqu'en 2026, en fait partie.



Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le club breton a ensuite envoyé deux offres à leurs homologues lyonnais : 8 millions + 3 de bonus. Refusé. Puis 11M€ + 3 de bonus. Encore refusée par l’OL qui en attend 15M€. Il faut croire que les premières offres lorientaises ont réveillé les concurrents qui lorgnent aussi la situation de l’ancien Monégasque.

Monaco et Nice l'ont coché sur leur liste



Comme révélé par Foot Mercato, Séville est entré dans la danse en fin de semaine dernière en proposant 8 millions d’euros plus Gonzalo Montiel. Une option qui séduit Lyon qui pousse que l’opération se réalise. D’un côté les Gones pourraient récupérer du cash et de l’autre un défenseur qui leur plaît : Gonzalo Montiel, champion du monde qui plus est. Une possibilité étudiée ces dernières heures par Romain Faivre et ses représentants.





Mais l’histoire pourrait ne pas s’arrêter là. Monaco et Nice, mais pas que, ont intensifié leurs intérêts auprès du joueur et de son entourage. Une donnée qui pourrait étendre la durée des négociations et permettre à Faivre d’avoir le temps et l’embarras du choix.