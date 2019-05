Mercato - Lorient et Brest sur Romain Faivre (Monaco)

Le FC Lorient (L2) et le Stade Brestois, promu en Ligue 1, sont intéressés par le milieu de terrain de l'AS Monaco Romain Faivre (20 ans).

Titulaire à quatre reprises avec sous l’ère Thierry Henry et auteur d’un but, Romain Faivre plaît à Lorient et Brest. Les cellules de recrutement des deux clubs ont en effet validé le profil du milieu de terrain formé à Tours et sont entrées en contact avec ses représentants. Les Morbihannais privilégieraient un transfert sec, quand les Finistériens souhaiteraient un prêt avec option d’achat. Metz, et un club de , dont le nom n'a pas filtré, sont aussi intéressés.