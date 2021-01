Mercato - L'OM dit au revoir à Kostas Mitroglou

Après avoir résilié son contrat avec l’OM, Kostas Mitroglou s’est engagé avec l’Aris Salonique. Le club français lui a souhaité bonne chance.

Deux ans et demis après son arrivée, Kostas Mitroglou sera très certainement rangé dans la catégorie des flops dans l’histoire du club marseillais. Peu à son avantage dans la cité phocéenne, tant sous les ordres de Rudi Garcia que d'André Villas-Boas, l’attaquant grec n’a jamais réussi à avoir le rendement escompté.

16 buts en 50 matches, tel est son faible bilan à l'OM. Ses prêts successifs à puis au Eindhoven n’ont pas été couronnés de succès, Marseille a donc choisi de mettre fin à cette collaboration avant son terme. En fin de contrat en juin prochain, Kostas Mitroglou va donc prendre la direction de la Grèce.

"L’ lui souhaite une bonne continuation"

En effet, c’est bien l’appel du pays qui a eu les faveurs du Grec puisqu’il s’est engagé avec l’Aris Salonique. Le club a souhaité la bienvenue à son nouveau joueur dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux avec un rappel de ses buts à l’OM. Ce mercredi, c'est au tour du club français de communiquer sur le sujet.

"Kostas Mitroglou quitte l’OM et rejoint sa terre natale, la Grèce en signant à l’Aris Salonique, deuxième du championnat grec de D1", écrit Marseille via un communiqué officiel. "N’entrant pas dans les plans d’André Villas-Boas, Kostas Mitroglou portera donc désormais les couleurs du club grec de l’Aris Salonique. L’Olympique de Marseille lui souhaite une bonne continuation", ajoute le club phocéen. D’après les médias grecs, Mitroglou a consenti à une très grosse baisse de salaire pour retourner jouer dans le championnat grec après ses expériences à l’Olympiacos et Atromitos. Il toucherait 300 000 euros pour les six prochains mois.