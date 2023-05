Mercato - Liverpool : L'absence de Ligue des champions, un frein au recrutement ? L'avis de Virgil Van Dijk

Virgil van Dijk insiste sur le fait que l'absence de C1 n'aura pas d'impact sur la capacité de Liverpool à attirer de nouveaux joueurs cet été.

Habitué aux grandes joutes européennes, Liverpool va devoir apprendre à vivre sans la Ligue des champions, du moins pour une année. Si les Reds ont réalisé une fin de saison en trombe et sont remontés au classement, les pensionnaires d'Anfield vont être un peu court pour accéder au top 4.

"Si je suis en pleine ascension, je suis très intéressé par Liverpool"

Le match nul 1-1 de samedi contre Aston Villa à Anfield signifie que les Reds ont de grandes chances de ne pas terminer parmi les quatre premiers. Newcastle et Manchester United n'ont besoin que d'un point lors de leurs deux derniers matches pour se qualifier pour la Ligue des champions.

Interrogé sur le fait de savoir si cela pourrait affecter les chances du club d'obtenir ses principales cibles de transfert cet été, Van Dijk s'est montré optimiste, déclarant aux journalistes : "Non, la pré-saison sera difficile, elle sera très importante. Tout le monde sait que nous traversons une période de transition et, si je suis un joueur en pleine ascension, que j'ai des options pour passer à l'étape suivante et que Liverpool frappe à ma porte, alors je serais très, très intéressé".

"Cela ne vas pas changer grand-chose"

"Je ne pense pas que cela va changer grand-chose, mais si quelqu'un veut jouer la Ligue des champions quoi qu'il arrive, c'est son ambition", a ajouté le Néerlandais. Liverpool souhaite recruter au moins trois joueurs cet été, en particulier dans l'entrejeu. Alexis Mac Allister (Brighton) figure en bonne place sur la liste des cibles, tout comme Mason Mount, star de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre.

Roberto Firmino, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita sont tous en partance pour des transferts libres, tandis que Nat Phillips est susceptible d'être vendu. Liverpool va donc entamer une véritable révolution au sein de son effectif afin de redevenir un candidat au titre de champion d'Angleterre.

Si la quatrième place semble désormais hors d'atteinte, les Reds doivent tout de même finir la saison sur une bonne note et assurer leur place en Ligue Europa la saison prochaine. Ils achèveront leur campagne de Premier League sur le terrain de Southampton dimanche prochain.