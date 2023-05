Alors que son contrat avec le PSG expire à l'issue de la saison, Lionel Messi pourrait partir en Arabie saoudite.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Voilà une question qui revient de plus en plus fréquemment ces dernières semaines, notamment depuis l'affaire du voyage en Arabie saoudite, qui semble avoir définitivement sceller l'aventure de l'international argentin au Paris Saint-Germain, où son contrat expire en fin de saison. Il a d'ailleurs omis de mentionner le club de la capitale dans son discours après avoir reçu le prix de sportif de l'année par Laureus. L'Arabie saoudite est justement l'une des destinations régulièrement citées pour accueillir le septuple Ballon d'Or. Le FC Barcelone rêve également de faire revenir l'idole du Camp Nou tandis que la MLS et l'Inter Miami de David Beckham sont eux aussi en embuscade.

Al-Hilal prêt à offrir un pont d'or à Messi

Ce mardi, l'AFP assure que l'ancien Barcelonais évoluera dans le championnat saoudien, sans préciser le club. Il devrait toutefois s'agir d'Al-Halil, rival du club de Cristiano Ronaldo Al-Nassr. Une telle recrue et la création d'une nouvelle rivalité entre les deux superstars donneraient à coup sûr un énorme élan au championnat saoudien qui tend à se développer en recrutant de grands joueurs. La source saoudienne qui s'est exprimé à l'AFP évoque un contrat "énorme" et que "l'affaire est conclue".

L'avenir de Messi n'est pas encore décidé

Toutefois, Ruben Uria Gonzalez, spécialiste du FC Barcelone pour GOAL, affirme que l'avenir de La Pulga n'a pas encore été décidé. Lionel Messi et son entourage n'auraient accepté aucune offre pour le moment et ne le feront qu'à l'issue de la saison 2022-2023. Malgré les rumeurs l'envoyant au Barça, en MLS ou en Arabie saoudite, rien n'a encore été choisi, l'avenir de l'attaquant parisien serait donc encore un mystère.