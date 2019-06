Mercato - L'Inter veut se séparer d'Icardi et espère un échange avec la Juventus pour Dybala

L'entraîneur des Nerazzurri, Antonio Conte, ne veut pas que l'Argentin reste et la Juventus est la destination la plus probable.

L' espère pouvoir se séparer de Mauro Icardi cet été et étudie la possibilité d'un accord d'échange avec la impliquant l'attaquant Paulo Dybala. Selon des sources proches des négociations, Antonio Conte, le nouveau manager de l'Inter Milan, souhaite que le joueur âgé de 26 ans s'en aille, tandis que le conseil d'administration tient également à vendre l'international argentin

Les Nerazzurri poussent le champion de Serie A, la Juventus, à envisager un accord incluant Paulo Dybala, qui a vu son rôle réduit au sein du club après l’arrivée de Cristiano Ronaldo l’été dernier. Paulo Dybala, qui a connu une saison impressionnante en 2017-2018 quand il a inscrit 22 buts en championnat, a été placé dans une position plus loin du but pour accueillir Ronaldo et n'a marqué que cinq buts en lors de la dernière campagne.

La Juventus hésite toutefois à laisser le joueur de 25 ans quitter le club et n'a pas encore nommé de nouvel entraîneur pour remplacer Massimiliano Allegri. Maurizio Sarri devrait être annoncé prochainement. Le club turinois continue de s'intéresser à Mauro Icardi, bien qu'il ait tenté de le signer l'été dernier avant que le transfert de Cristiano Ronaldo ne soit confirmé. En effet, le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a pris contact avec l'épouse et agent du joueur, Wanda Nara, sur la possibilité de réaliser un transfert cette fois-ci.

L' , qui a nommé Paulo Fonseca mardi, serait également intéressée par Mauro Icardi, bien que le joueur ne soit pas motivé par le fait de ne pas participer à la la saison prochaine. En dépit d’intérêts de clubs venant de l’ et de l’ - et du en particulier -, l’Argentin préférerait rester en et la Juventus semble être la destination la plus probable. En cas d’arrivée d’une offre de l’étranger, Mauro Icardi dispose toujours d’une clause libératoire de 110 millions d’euros qui ne s’applique qu'aux clubs extérieurs à la Série A.

Cependant, Mauro Icardi souhaite toujours rester à l'Inter Milan, Wanda Nara ayant révélé fin mai que le joueur espérait rester "au moins un an", son contrat n'expirant pas avant juin 2021. L’ancien attaquant de la , qui a rejoint l’Inter en 2013, n’a pas été épargné par la controverse lors de son séjour à San Siro, avec des rapports fréquents d’échecs avec des coéquipiers, alors qu’il avait été démis de ses fonctions de capitaine plus tôt en 2019.

À la suite de cette décision, il n’a pas joué pour le club pendant près de deux mois, bien qu’il ait toujours exprimé le souhait de rester, malgré les spéculations selon lesquelles il serait sur le départ. Mauro Icardi, qui ne jouera pas la Copa America avec l' , a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues pour l'Inter la saison dernière. Les Nerazzurri ont terminé quatrième du classement en et se sont qualifiés pour la Ligue des champions 2019-2020.