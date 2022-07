Mercato : Lewandowski va rejoindre Barcelone

La fin du feuilleton est proche pour Robert Lewandowski, qui va s'engager dans les prochaines heures avec le Barça.

Le transfert de Robert Lewandowski du FC Bayern au FC Barcelone est dans la poche. C'est ce que rapportent plusieurs médias de manière concordante. La confirmation officielle des clubs n'a toutefois pas encore eu lieu.

Lewandowski attendu pour la tournée à Miami avec le Barça

Selon ces informations, les Munichois se sont mis d'accord avec les responsables du Barça sur une indemnité de transfert de 45 millions d'euros, plus cinq millions d'euros de bonus éventuels.

Lewandowski devrait signer un contrat de quatre ans avec les Catalans, soit jusqu'en 2026. D'autres sources font état d'un contrat jusqu'en 2025, plus une option pour une année supplémentaire. A Munich, on ne lui aurait proposé qu'une prolongation de contrat jusqu'en 2024.

Selon Bild, l'accord a été trouvé peu après minuit, après que les Espagnols aient soumis vendredi une quatrième offre pour l'attaquant polonais.

Le joueur de 33 ans, qui était sous contrat jusqu'en 2023 avec le Rekordmeister, ne sera donc pas présent samedi pour la présentation de l'équipe bavaroise à l'Allianz Arena. A la surprise générale, il a tout de même effectué la séance d'entraînement matinale à la Säbener Straße.

Selon le rapport de Bild, le Barça aurait également proposé 40 millions d'euros plus dix millions d'euros de bonus. Mais le Bayern a finalement insisté pour obtenir une indemnité de base plus élevée.

Lewandowski devrait passer la visite médicale ce week-end, signer son contrat et s'envoler dimanche avec le Barça pour la tournée américaine à Miami. Le conseiller de Lewy, Pini Zahavi, aurait d'ailleurs décrit ce transfert comme l'une des transactions les plus difficiles et les plus importantes de sa longue carrière.

La fin d'une belle histoire avec le Bayern

Le long poker autour de Lewandowski est donc terminé. Le footballeur poussait depuis un certain temps pour un transfert à Barcelone. Les responsables du Bayern autour du directeur sportif Hasan Salihamidzic et du président du directoire Oliver Kahn avaient tout d'abord catégoriquement exclu un transfert prématuré du Polonais.

Ainsi, Lewandowski a dû se présenter à l'entraînement à Munich au cours de la semaine et s'est montré quelque peu apathique. De plus, il a été en retard à plusieurs reprises.

Lewandowski a quitté le Borussia Dortmund pour le FC Bayern en 2014. En huit ans, il a remporté avec le club munichois huit championnats, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, la Coupe du monde des clubs, trois fois la Coupe d'Allemagne et cinq fois la Supercoupe d'Allemagne.

En outre, il a réussi l'exploit inimaginable de marquer 41 buts en Bundesliga lors de la saison 2020/2021. L'homme de Varsovie a ainsi battu le record de Gerd Müller.

Au total, Lewandowski a disputé 375 matches pour le Bayern. Il a marqué un nombre incroyable de 344 buts.

Avec l'argent du transfert, le Bayern devrait désormais avoir de l'argent à dépenser pour renforcer son secteur défensif. Selon les médias, le FC Bayern serait intéressé par l'engagement de l'international néerlandais Matthijs de Ligt de la Juventus Turin. Le joueur de 22 ans coûterait jusqu'à 70 millions d'euros.