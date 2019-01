Mercato - Les Girondins discutent avec Rio Ave pour Matheus Reis

En quête d'un renfort au poste de latéral gauche pour cet hiver, Bordeaux a entamé des négociations avec le club portugais pour le joueur de 23 ans.

C'est l'un des deux postes prioritaires ciblé par les dirigeants bordelais pour ce mercato hivernal. En quête d'un latéral gauche capable de concurrencer Maxime Poundjé, les Girondins ont activé leurs réseaux au Portugal ces derniers jours.

Dans le viseur du club bordelais figure Matheus Reis, joueur de Rio Ave. Arrivé cet été en provenance du FC São Paulo, le défenseur de 23 ans est titulaire au sein de la formation portugaise, classée 10e du championnat. Il compte 14 apparitions pour trois passes décisives.

La perspective de rejoindre la Ligue 1 et d'être dirigé par un entraîneur brésilien (Ricardo) représentent des arguments convaincants pour le joueur. Matheus Reis est sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Rio Ave. Néanmoins les Girondins restent prudents concernant ce dossier. car le joueur a aussi des touches en Espagne et au sein de clubs portugais plus huppés. D'autres latéraux gauches sont ainsi supervisés actuellement par les dirigeants bordelais.

Dégraisser avant de recruter ?

Si le transfert ne devrait pas représenter un obstacle financier pour Joseph DaGrosa et ses hommes, l'idée reste de se séparer de quelques joueurs indésirables cet hiver avant de passer à l'action. Ainsi, chez les latéraux, Milan Gajic et Théo Pellenard ont été invités à trouver de nouveaux clubs.