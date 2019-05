Mercato - Léo Pereira (Athletico Paranaense) pisté par l'OL ?

L'Olympique lyonnais a récemment supervisé Léo Pereira (Athletico Paranaense). Le défenseur de 23 ans pourrait être une des cibles lyonnaises cet été.

Alors que Jérémy Morel quittera le club dans les prochaines semaines et que Marcelo figure également sur la liste des transferts de l'été, l'Olympique lyonnais est en quête d'un défenseur central. C'est dans cette optique que la cellule de recrutement s'est récemment penchée sur Léo Pereira (23 ans). Le joueur de l'Athletico Paranaense, en contrat jusqu'en 2022 avec le club brésilien, a été supervisé à plusieurs reprises par des émissaires du club rhodanien qui devront encore convaincre le nouvel entraîneur attendu dans les prochaines semaines. En cas de transfert cet été, les dirigeants de l'Athletico Paranaense attendent entre 5 et 7 millions d'euros. L' , Porto et seraient par ailleurs attentifs à la situation du joueur.