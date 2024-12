Mercato, le Real Madrid fonce sur un talent du PSG !

Le Real Madrid serait sur le point de jouer un autre sale tour au Paris Saint-Germain.

Après avoir recruté Kylian Mbappé gratuitement lors du dernier mercato estival, le Real Madrid pourrait jouer un autre sale tour au Paris Saint-Germain en arrachant un autre talent du club francilien. Les champions d’Espagne se seraient renseignés sur un milieu de terrain de leur homologue français.

Xavi Simons dans le viseur du Real Madrid

Prêté au RB Leipzig depuis l’été 2023, Xavi Simons devrait revenir au Paris Saint-Germain l’été prochain. Mais le Néerlandais pourrait toutefois définitivement racheté par les Allemands cet hiver. Ne faisant pas trop partie des plans de Luis Enrique, le milieu offensif devrait quitter le club francilien bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2027 avec les Parisiens. Après un été agité où il a été associé à de grosses écuries européennes, l’ancien joueur du PSV Eindhoven devrait encore animer le marché en 2025. En effet, selon les informations de la presse anglaise, le Real Madrid figure parmi les sérieux prétendants de Xavi Simons. Les champions d’Espagne envisagent de le recruter l’été prochain.

« Certains proches de la situation de Xavi Simons s'attendent à une sortie définitive du PSG et prédisent un transfert vers la Premier League ou la Liga, d'une valeur d'au moins 80 millions d'euros. Arsenal, Barcelone, le Bayern, Liverpool et le Real Madrid sont considérés comme les destinations les plus probables », déclaré David Ornstein, journaliste à The Athletic.

Le Real Madrid suit le milieu offensif de 21 ans depuis un certain temps et voit en lui un grand potentiel. Reste à savoir si le PSG acceptera de négocier un transfert avec le Real Madrid. Surtout si d'autres grands clubs s'intéressent au joueur.