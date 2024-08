PSG - Leipzig, Xavi Simons explique son choix

Reparti à Leipzig d’où il revient pour un nouveau prêt, Xavi Simons explique les raisons qui ont motivé son choix.

Après avoir libéré Renato Sanches, qui va s’engager en prêt avec option d’achat avec Benfica et Noha Lemina, qui a définitivement signé en faveur d’Annecy, le club francilien a officialisé le départ de Xavi Simons, ce lundi 5 août 2024. Le milieu de terrain néerlandais retourne en prêt chez les Allemands, mais sans option d’achat.

Simons explique son choix

Dans le viseur de plusieurs clubs cet été, dont le Bayern Munich (Bundesliga), le FC Barcelone (LaLiga) ou encore Manchester United (Premier League), Xavi Simons a fini par opter pour un retour en Bundesliga en s’engageant avec le RB Leipzig où il a évolué en prêt la saison dernière. Se confiant sur le site des locataires du Red Bull Arena, le milieu de terrain de 21 ans a expliqué son choix.

Getty

« J’ai obtenu tout ce que je voulais à Leipzig. J’ai rejoint une grande équipe et j’ai senti que tout le monde me faisait confiance. J’ai pu m’épanouir en tant que joueur et en tant qu’individu. Le RB Leipzig est l’endroit idéal pour cela. De plus, le club m’apprécie beaucoup et m’a clairement fait savoir ces derniers mois qu’il souhaitait me recruter. Il a mis en place un plan clair et concis pour la saison à venir. Nous voulons à nouveau être au sommet de la Bundesliga et de la Coupe et rester en Ligue des champions le plus longtemps possible. Nous voulons faire mieux que l’année dernière dans toutes ces compétitions. Nous allons à nouveau commencer la saison avec un effectif solide, ce que le club et l’équipe technique m’ont également fait comprendre », a déclaré le natif d’Amsterdam.

L'article continue ci-dessous

« Je suis extrêmement motivé pour continuer à m’améliorer et pour apporter ma contribution au succès du club. Je me sens comme chez moi ici à Leipzig et je suis extrêmement heureux de pouvoir jouer pour ce club et pour ces fans une année de plus. Je suis prêt à écrire l’histoire ! », a ajouté Xavi Simons, qui est sorti d’une saison à 10 buts et 15 passes décisives avec Leipzig.