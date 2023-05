Mercato : Le Real Madrid en pole pour recruter Jude Bellingham cet été !

Ce mercredi, la presse espagnole affirme que le Real Madrid est sur le point de recruter Jude Bellingham cet été.

Après l'échec Kylian Mbappé lors du mercato estival 2022, le Real Madrid espère frapper un grand coup cet été. Et quoi de mieux pour cela que d'aller chercher l'un des joueurs les plus convoités de la planète ? À seulement 19 ans, Jude Bellingham a déjà toute l'Europe à ses pieds et fait saliver les dirigeants des grandes écuries, dont le Real Madrid. Alors qu'Erling Haaland et Kylian Mbappé ne devraient pas bouger cet été, l'international anglais devrait vraisemblablement quitter le Borussia Dortmund lors du prochain marché des transferts.

Bellingham fonce vers le Real Madrid

Pendant longtemps, le Real Madrid, Liverpool et Manchester City ont été les noms qui revenaient le plus fréquemment, il faut dire que ces trois clubs figurent parmi les seuls capables de s'aligner sur les demandes du BVB - le club allemand en veut pour au moins 100 millions d'euros. Mais il semble que les Merengues aient pris l'avantage dans ce dossier. D'après les informations de Marca, les deux clubs anglais auraient abandonné cette piste, laissant le champ libre au champion d'Europe en titre.

Le joueur du Borussia donnerait quant à lui sa priorité au club madrilène et pourrait s'y engager jusqu'en 2029. Le quotidien espagnol évoque un accord en passe d'être trouvé pour un transfert qui ne devrait pas dépasser les 120 millions d'euros, bien loin de ses sommes encore plus astronomiques qui étaient évoquées il y a quelques semaines.