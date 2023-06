Mercato – Le PSG veut s'offrir une pépite brésilienne

Outre les renforts de grands noms, le PSG veut également s'offrir de jeunes pépites et vient de cibler un phénomène brésilien. Explications.

Jusqu'à présent, le mercato parisien est particulier. Un entraîneur toujours pas limogé mais un autre déjà en arrivée, des transferts annoncés depuis longtemps mais toujours pas officialisés (Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio) et des bruits de couloirs qu'on ne sait dire officiels ou rumeurs (Cher Ndour, Lucas Hernandez). Et au milieu de tout cela, les supporters n'ont toujours vu la couleur d'aucune recrue sonnante et trébuchante. Pourtant, le PSG n'a pas fini de scruter le marché et souhaiterait désormais s'offrir une pépite brésilienne.

Une pépite brésilienne dans le viseur du PSG

Si certains profils recrutés semblent bien réfléchis en fonction des manques de l'effectif, le mercato parisien ressemble pour l'instant surtout à un beau bordel où tout va dans tous les sens. On l'a compris, le club parisien veut transférer des joueurs reconnus dont le profil pourra lui apporter directement un plus. Mais il ne néglige pas non plus les jeunes talents et, à l'instar de Cher Ndour, cherche à reproduire un coup comme celui réalisé avec Marco Verratti en 2012.

C'est dans cette optique que le board parisien se pencherait désormais sur l'Amérique du Sud, et le Brésil plus particulièrement pour tenter d'y dénicher une nouvelle pépite méconnue. Histoire de réussir le genre de coups dont le Real Madrid s'est rendu spécialiste ces dernières années. C'est en ce sens que le média brésilien UOL Esporte dévoile un intérêt parisien pour Rodriguinho, médian prometteur de 19 ans du club de São Paulo.

Le PSG n'est cependant pas le seul sur le coup puisque le PSV et les Los Angeles Galaxy ont déjà envoyé plusieurs émissaires pour suivre le talent. Tout à fait conscient de l'intérêt d'une guerre concurrentielle entre les prétendants, le club brésilien voudrait faire monter le pactole jusqu'à 20M à l'été prochain. Valorisé à 6M alors qu'il n'a disputé que 11 matchs pros dans sa carrière, le milieu de terrain est considéré comme l'un des plus grands joyaux à venir du Brésil.