PSG, la volte-face étonnante d’une prochaine recrue

Une prochaine recrue du PSG a tenu des propos étonnants sur son transfert dimanche.

Le Paris Saint-Germain s’active pour le mercato hivernal. Conscient du déséquilibre provoqué dans l’équipe par les blessures récurrentes en défense et au milieu, le club parisien a décidé de passer à l’action. Ainsi, le PSG a identifié Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux jeunes joueurs brésiliens pour renforcer le groupe dès cet hiver. Si pour le premier, le transfert est en passe d’être bouclé, le second, lui, a fait germer des doutes sur une arrivée dans la capitale française en janvier 2024.

Le PSG met la main sur deux pépites brésiliennes

Le PSG a décidé de piocher au Brésil cet hiver. Et le club francilien est arrivé à dénicher deux grands talents du championnat brésilien. Selon la presse française et celle brésilienne, le défenseur de Sao Paulo, Lucas Beraldo (20 ans), devrait s’engager dans les prochains jours au PSG contre une somme de 20 millions d’euros. Cependant, le club de la capitale aura du fil à retordre en ce qui concerne l’autre cible brésilienne. Attendu en France en janvier prochain, le milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo (18 ans), ne pense pas quitter le Brésil de si tôt.

Gabriel Moscardo ne pense pas au PSG

Interrogé par le média brésilien O Globo au sujet d’un départ en France, Moscardo annonce qu’il sera toujours au Brésil l’année prochaine. « Ma réalité aujourd'hui, c'est le Corinthians. Je vais revenir là-bas au début du mois de janvier, faire la préparation intense de présaison, qui, nous le savons, est difficile. Je pense déjà aux prochains défis, aux prochaines compétitions et à la quête d'un titre. J'imagine que, depuis que je suis un jeune joueur, chaque année est meilleure que la suivante. L'année prochaine ne sera pas différente. J'espère continuer à jouer au plus haut niveau. Peu importe où je me trouve, je veux jouer, marquer des buts, faire des passes décisives et mon objectif pour l'année prochaine est de remporter un titre en tant que professionnel », a clarifié Gabriel Moscardo.