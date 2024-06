Xavi Simons, c'est terminé

Xavi Simons aurait annoncé au PSG qu'il quitterait le club, alors que le Bayern Munich et le RB Leipzig s'intéressent à lui.

Au cours de la saison 2023-24, Xavi Simons s'est illustré lors de son prêt au RB Leipzig. Le milieu de terrain néerlandais de 21 ans a démontré son talent en inscrivant huit buts et en délivrant 11 passes décisives en Bundesliga. En outre, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en Ligue des champions, ce qui a encore renforcé son profil. Ses performances ont attiré l'attention de grands clubs, ce qui fait de lui un joueur recherché sur le marché des transferts.

Selon Fabrizio Romano, Xavi Simons envisage de quitter le PSG sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2025, le Bayern Munich et le RB Leipzig souhaitant s'attacher ses services. Le Bayern Munich le considère comme un renfort précieux pour son équipe, tandis que Leipzig souhaite conserver le milieu de terrain après son impressionnant prêt. Par ailleurs, Arsenal et Manchester United sont également sur les rangs pour s'attacher les services du milieu de terrain. La concurrence entre les deux géants de la Bundesliga souligne la montée en puissance de Simons dans le football européen.

Après le match nul 0-0 contre la France lors du Championnat d'Europe, Simons a évoqué son avenir. Il s'est dit satisfait de son passage au PSG et à Leipzig, mais n'a pas souhaité s'exprimer sur son avenir. "J'étais heureux à Paris", a déclaré Simons, comme l'a rapporté le journaliste français JS Grond-Tran. "J'étais à Leipzig cette année, on verra après l'Euro. Je vois aussi que les supporters me souhaitent toujours le meilleur, et c'est bien".

L'avenir de Simons au PSG fait l'objet de spéculations. Bien que le club reconnaisse son potentiel, il est confronté à une décision difficile. Le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, est un admirateur de Simons mais ne peut pas lui garantir un temps de jeu régulier pour la saison à venir. Compte tenu de cette incertitude, le PSG considérerait également qu'un prêt serait une option viable pour les deux parties.