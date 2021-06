Mercato, le PSG encore prêt à jouer un mauvais tour au Barça

Après l’arrivée de Wijnaldum, le PSG aurait intensifié ses discussions avec Memphis Depay, pourtant annoncé au Barça.

Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Emerson, le Barça avait attaqué ce début de mercato sur les chapeaux de roue. Malgré des finances limitées, les Blaugrana avaient réussi à flaire les deux bons coups venus de Manchester City pour la modique somme de… 0 euro.

Le soleil était donc radieux en Catalogne mais les nuages l’ont rapidement remplacé depuis quelques jours. Alors que l’arrivée de Wijnaldum était bouclée depuis des semaines, voire des mois, le milieu néerlandais a fait volte-face et a succombé au salaire plus imposant que lui proposait le PSG.

Le club parisien a officiellement annoncé l’arrivée gratuite du Oranje jeudi et c’est un coup dur pour Koeman et le club espagnol qui comptaient beaucoup sur cette nouvelle recrue.

Les Blaugrana vont-ils encore vivre pareille déconvenue ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Mundo Deportivo, ce vendredi. A la recherche de recrues intéressantes à moindre coût, le Barça avait placé Memphis Depay tout en haut de sa liste.

Libre depuis la fin de son contrat avec l’OL, le Néerlandais avait déjà été à deux doigts de rejoindre son ancien sélectionneur au Camp Nou l’été dernier. Mais comme il y a presque un an, Depay est dans l’attente que les caisses barcelonaises se remplissent ou plutôt fassent de la place dans la masse salariale.

En pleine préparation pour l’Euro 2020, Memphis Depay était censé être annoncé ce vendredi si l’on en croyait Joan Laporta la semaine dernière ou les médias catalans. Le jour J est arrivé et la tendance est toute autre.

Fatigué d’attendre, l’ancien Lyonnais a reçu une offre alléchante de la Juventus Turin mais il se pourrait qu’il reste en Ligue 1. D’après TV Catalunya, le PSG aurait passé la seconde dans le dossier et les discussions se seraient intensifiés avec les avocats de joueur depuis 48h.

Depay n’a jamais caché son admiration et sa sympathie pour Neymar comme on a souvent pu le voir lors des chocs entre Parisiens et Lyonnais. Mais son arrivée renforcerait encore un peu plus la concurrence sur le front de l’attaque parisienne avec Kean et Icardi en plus.