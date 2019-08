Mercato - Le PSG à l'affût dans le dossier Mauro Icardi ?

D'après les informations de Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse pour enrôler l'attaquant de l'Inter Milan.

Champion de la saison dernière, le connaît une intersaison 2019 particulièrement agitée. Actif dans le sens des arrivées, le club de la capitale est surtout concerné par d'importants feuilletons dans le sens des départs.

Dossier le plus complexe et suivi de l'été, celui menant au Brésilien Neymar, ne cesse d'alimenter les chroniques transferts des différents médias. Mais malgré les envies de la star de la Seleçao de retourner en Catalogne, le PSG demeure inflexible sur le sujet. Si aucun accord n'a donc été trouvé avec le Barça, le départ d'Alphonse Areola vers le Real Madrid, lui, semble imminent, comme en témoignent les déclarations de Leonardo.

Après l'AS , au tour du PSG de viser Mauro Icardi ?

Et avec ces dossiers chauds dans le sens des départs, on en aurait presque oublié que le Paris Saint-Germain et sa puissance financière élevée a les moyens de réaliser un ou plusieurs coups dans les dernières heures du mercato.

Nouvelle piste ? Celle menant à l'attaquant l'Argentin Mauro Icardi. En délicatesse du côté de l' , celui qui a longtemps fait le malheur des défenses de aurait en effet reçu une proposition de prêt venant du PSG, à en croire les informations de l'influent Gianluica Di Marzio.



Après avoir refusé l'AS Monaco, qui s'apprête d'ailleurs à retenter sa chance, Mauro Icardi pourrait-il se laisser séduire par une arrivée en France ? Une chose est sûre, la fin du mercato promet d'être agitée...