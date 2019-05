Mercato - Le PSG à fond sur Donny van de Beek (Ajax) ?

Le club de la capitale serait en discussions régulières avec le milieu de terrain néerlandais, sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Ajax.

La performance de Donny van de Beek mardi soir face à a sans doute convaincu un peu plus les dirigeants parisiens. Unique buteur de la demi-finale aller contre les Spurs, le milieu de terrain néerlandais a permis aux siens de basculer positivement avant la manche retour dans une semaine à Amsterdam.

D’après Canal +, le club de la capitale serait en effet très intéressé par la perspective de recruter le joueur de 22 ans. Ainsi, des contacts réguliers seraient établis depuis plusieurs semaines entre les deux parties. Néanmoins les dirigeants du club néerlandais réclameraient 60 millions d’euros pour leur joueur, ce qui pourrait représenter un frein aux négociations.

Début janvier, il y a encore quelques mois, la valeur du joueur était estimée à 25 millions d'euros et elle a depuis plus que doublée en raison des bonnes performances de VDB en et en .

Auteur de 16 buts et de 11 passes décisives toutes compétitions confondues (53 rencontres) cette saison, Donny van de Beek est bien l’une des révélations de la palpitante saison de l’ .