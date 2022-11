Mercato : Le phénomène Endrick envoie un message au PSG

Dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de Chelsea, la jeune pépite brésilienne de Palmeiras est très ambitieuse pour son avenir.

Si vous ne le connaissez pas encore, ce n'est qu'une question de temps. Endrick, 16 ans, est annoncé comme le futur crack du football brésilien. Le nouveau Ronaldo, le nouveau Neymar ou encore le nouveau Vinicius Junior, voici le type de surnom auquel a le droit le jeune attaquant de Palmeiras, qui a fait ses débuts en professionnel cet été dès que son âge le permettait.

"J'aime regarder le PSG"

Depuis quelques semaines, Endrick voit son nom associé aux meilleurs clubs européens. En effet, aucun des cadors du vieux continent ne veut prendre le risque de manquer un talent générationnel capable de changer le cours du destin pendant une décennie ou plus. Le Real Madrid, le PSG et surtout Chelsea, d'après les informations du London Evening Standard sont en pole position pour accueillir le phénomène brésilien en 2024 lorsqu'il pourra rejoindre l'Europe.

Rare dans les médias, Endrick a accordé une interview à So Foot dans laquelle il a notamment évoqué à demi-mot son avenir : "Un club de coeur en Europe ? Non pas vraiment, je regarde les matchs, la Ligue des champions, la Premier League, la Liga, le championnat français, la Bundesliga. Je regarde pour apprendre de ces stars qui évoluent dans ces compétitions, voir ce que je peux reproduire, mais je n’ai pas de club favori. Et puis je ne fais pas attention aux rumeurs, je sais que pour jouer en Europe, il faut que je sois performant ici".

"Mes idoles ? Ronaldo et CR7"

Endrick et son clan l'ont martelé, aucun choix n'a été fait concernant l'avenir du joueur brésilien. En tout cas, l'attaquant de Palmeiras n'est pas insensible au PSG et a envoyé un message d'espoir au club de la capitale : "Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer".

Si la Ligue 1 est assez souvent un frein pour le recrutement de stars ou de futurs stars planétaires comparés à la Premier League ou la Liga, cela ne semble pas être le cas pour Endrick. Ambitieux, le jeune ailier a dévoilé ses modèles : " Je dirais Ronaldo Fenomeno et Cristiano Ronaldo, ce sont des joueurs qui ont des qualités auxquelles je m’identifie, je les ai beaucoup vus jouer. J’aime la vitesse, la puissance, comme ils perforent les défenses, et puis leur attitude de vainqueurs. Ce que j’essaie de leur prendre, c’est leur calme dans la surface, l’utiliser pour marquer encore plus de buts".

"Évidemment, j’ai de nombreux rêves. Je regarde ce qui se passe en Europe, je sais que je veux jouer les grandes compétitions : Ligue des champions, Coupe du monde, Libertadores. Ce que je veux dans ma vie, c’est être champion, ce qui est à ma portée aujourd’hui, c’est le championnat du Brésil et la Libertadores", a conclu Endrick, auteur de neuf buts en treize matches cette saison.