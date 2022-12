Mercato : le FC Barcelone veut semer la zizanie pour Youssoufa Moukoko

Le FC Barcelone est très intéressé à l'idée de chiper le jeune phénomène allemand, en fin de contrat l'été prochain.

Le FC Barcelone a totalement changé de stratégie sur le marché des transferts ces dernières années. Limité financièrement le Barça a décidé de se ranger sur les agents libres. Ces deux dernières saisons, le club catalan a sauté sur les opportunités Memphis Depay, Franck Kessié, Andreas Christensen ou encore Sergio Aguero ont rejoint le club gratuitement.

Un nouveau renfort à moindre coût ?

Et le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Si une autre belle opportunité du genre se présente, le club catalan n'hésitera pas à passer à l'action. Le Barça a déjà une idée en tête et pas n'importe laquelle. En effet, le club catalan aimerait réussir un grand coup en signant la jeune pépite du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko.

Le contrat du jeune attaquant expire cet été et il n'a jusqu'à présent pas réussi à trouver un nouvel accord avec le club. Selon Fabrizio Romano (via l'émission YouTube House of Champions), Moukoko pourrait encore s'engager avec le Borussia Dortmund, mais le Barça s'intéressera au jeune homme s'il arrive sur le marché en juillet.

Le Barça patiente dans l'ombre

Il est cependant question que des clubs de Premier League soient prêts à payer le Borussia Dortmund pour les services de Youssoufa Moukoko en janvier si le jeune homme de 18 ans envisage de partir de la Ruhr. Le FC Barcelone ne fera pas partie des prétendants, car il ne devrait pas signer d'attaquant en janvier et attendra patiemment l'été prochain.

Le FC Barcelone possède déjà l'un des meilleurs attaquants du monde avec Robert Lewandowski, mais Moukoko est largement considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents du moment. L'Allemand a marqué six buts et délivré quatre passes décisives cette saison pour Dortmund et est devenu le plus jeune joueur allemand à participer à une Coupe du monde au Qatar.

Le jeune homme devrait jouer un rôle essentiel dans la seconde partie de la saison du Borussia Dortmund, qui est toujours en ligue des champions et qui est comme chaque année ou presque dans la course pour le titre en Bundesliga. Reste à savoir si l'absence de prolongation de contrat de Moukoko ne l'enverra pas en tribunes et si le Barça réussira ce très beau coup.