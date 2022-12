Mercato : Le FC Barcelone hésite entre Benjamin Pavard et Thomas Meunier

Pour renforcer son côté droit, le FC Barcelone hésiterait entre Benjamin Pavard et Thomas Meunier.

Malgré un mercato d’été 2022 très actif, le FC Barcelone a pu constater certains manques dans son effectif sur la première partie de saison avec notamment une élimination décevante en phase de groupes de la Ligue des Champions. Au rayon des axes d’amélioration, le poste d’arrière droit fait cruellement défaut. Hector Bellerin a été recruté mais n’a disputé que cinq matches depuis le début de l’exercice 2022-2023, tandis que Sergi Roberto peine à se montrer au niveau lorsqu’il est titularisé.

Le Barça pense à Pavard et Meunier

Le club catalan pourrait donc profiter du mercato hivernal qui approche pour se renforcer dans ce secteur. Pour cela, les têtes pensantes des Blaugranas aimeraient piocher en Allemagne si l’on en croit les informations de Sport, mais hésitent encore entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Côté bavarois, c’est Benjamin Pavard qui est ciblé. Mais le champion du monde 2018, qui vient de passer la majorité de sa Coupe du monde sur le banc après un premier match dans le dur, a manifesté à plusieurs reprises son désir de ne plus évoluer à droite pour être replacé dans l’axe, où il se sent plus à l’aise. Difficile de penser qu’il sera d’accord pour partir si c’est pour être utilisé comme latéral.

Du côté du BVB, la piste du Barça n’est autre que Thomas Meunier, qui avait déjà été lié à des rumeurs l’envoyant à Barcelone l’été dernier. Dans ce dossier, il ne sera pas difficile de convaincre l’ancien parisien, lui qui avait déjà lancé plusieurs appels du pied au Barça. D’autant qu’à 31 ans, il s’agira sans doute d’un dernier très beau challenge pour l’international belge (62 sélections, 8 buts). Pour chacun des deux joueurs, il faudra débourser environ 15 millions d’euros, une assez bonne nouvelle pour les finances du club espagnol.