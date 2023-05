Mercato : le FC Barcelone et Joan Laporta annoncent la couleur pour Lionel Messi !

Le président du FC Barcelone et son vice-président ont affiché leurs intentions concernant le retour de l'Argentin au Camp Nou.

Le FC Barcelone et Lionel Messi se tournent autour depuis plusieurs semaines. Alors que l'avenir de l'Argentin était incertain au Paris Saint-Germain, la possibilité d'un retour en Catalogne avait déjà refait surface. Maintenant que l'avenir de Lionel Messi dans la capitale est clarifié, la piste Barça prend encore plus d'ampleur.

"Nous ferons tout pour le faire revenir"

Pour autant, ce ne sera pas simple pour le FC Barcelone de faire revenir Lionel Messi au bercail. La faute à un contrôle très strict de la masse salariale de la part de La Liga pouvant freiner le retour de l'Argentin. Le départ de Sergio Busquets cet été est une première étape vers le retour de Lionel Messi, confiait Javier Tebas il y a peu.

Et désormais, alors que le FC Barcelone chuchotait à demi-mot la volonté de faire revenir l'Argentin, le désir des Catalans est clair. Officiellement champion d'Espagne après son succès sur la pelouse de l'ennemi, l'Espanyol, le FC Barcelone a profité de la fête mais pense déjà à la saison prochaine.

"On aimerait avoir Messi de retour avec nous"

"Nous travaillons déjà sur l'équipe de la saison prochaine et nous espérons pouvoir nous renforcer. Nous sommes en train de concevoir un plan d'austérité et de viabilité afin d'avoir du fairplay et de renforcer notre équipe", a affirmé Joan Laporta après la coup de sifflet final. Alors que les supporters scandaient le nom de Lionel, Messi, le président du Barça leur a donné un peu plus d'espoir.

Dans l’émission Jijantes FC, Joan Laporta a confirmé la tendance concernant le possible retour de Lionel Messi : "Nous ferons tout notre possible pour faire revenir Leo Messi à Barcelone". Rafa Yuste, vice-président du club catalan, a également été dans le sens de son président : "Messi ? C'est un très bon ami de beaucoup de joueurs ayant gagné la Liga aujourd'hui. On aimerait avoir Lionel Messi de retour avec nous".

Le message est clair : le FC Barcelone veut rapatrier Lionel Messi. Reste désormais à voir si les instances du football espagnol autoriseront le club catalan à signer l'Argentin cet été ou si pour des raisons financières, Lionel Messi devra trouver un autre point de chute en Europe, ou ailleurs dans le monde.