Mercato : Le FC Barcelone est prêt à se séparer de deux joueurs

Ayant besoin de liquidités, le FC Barcelone se prépare à vendre deux joueurs sur le marché des transferts.

Le FC Barcelone a officiellement lancé son mercato estival 2023 en annonçant l'arrivée d'Ilkay Gündogan ce lundi. Le milieu de terrain allemand débarque libre en provenance de Manchester City et s'est engagé pour deux ans. Le joueur de 32 ans ne devrait pas être la dernière recrue du club catalan, mais avant cela, il faudra dégraisser l'effectif dirigé par Xavi et ainsi dégager de la masse salariale.

Deux joueurs à vendre

Parmi les joueurs qui ont de la valeur sur le marché mais sur lesquels le Barça ne compte plus trop, Ferran Torres et Ansu Fati ont été placés sur la liste des joueurs transférables cet été. Le premier, recruté pour 55 millions d'euros en décembre 2021, est loin d'être indiscutable pour Xavi et le club souhaite s'en séparer. Le second, de son côté, peine à confirmer les attentes placées en lui entre blessures à répétition et performances en demi-teinte.

Mais comme l'indique As ce mardi, les deux joueurs ont été informés que leur temps de jeu serait considérablement réduit la saison prochaine et n'auraient quand même pas du tout l'intention de quitter le Barça cet été. Fati aurait même repoussé une offre de Wolverhampton.

En défense, les Blaugranas pourraient se débarrasser des deux Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet, qui reviennent de prêt de Lecce et de Tottenham, en résiliant leur contrat. S'ils ne représentent pas des très grosses valeurs marchandes, leur départ pourrait permettre de soulager les finances du club.