Mercato : le Belge Alderweireld (Tottenham) intéresse la Roma

Le directeur sportif de la Roma a reconnu ce lundi que Toby Alderweireld était bien dans le viseur de son club.

Le directeur sportif de la Roma, Gianluca Petrachi, a confirmé que le club était intéressé par le défenseur de Toby Alderweireld tout en précisant que Franco Baldini, ancien dirigeant des deux clubs, travaillait sur le dossier.



Le défenseur central des Spurs fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ depuis plusieurs période de transfert, et ce mercato estival ne déroge pas à la règle.

Expérimenté et solide, Alderweireld présente également l'avantage d'être peu coûteux puisque sa clause de départ est estimée à 30 millions d'euros.



"Je me rends compte qu'il existe une clause de départ pour Alderweireld, mais Baldini entretient de solides relations avec les administrateurs des Spurs. Il peut nous aider à le recruter", a expliqué le directeur sportif de la Roma. "Mais si vous voulez dire que Baldini négocie en notre nom, c'est inexact. Dans le cas particulier d'Alderweireld, c'est une idée pour nous aider à économiser un peu d'argent. Nous serions heureux si nous pouvions le recruter demain sans payer la clause de départ".



"Je n’aime pas parler de joueurs en particulier, mais évidemment, avec les ventes d'Ivan Marcano et Kostas Manolas, nous avons besoin de deux défenseurs centraux et c’est la priorité. Nous travaillons sur plusieurs fronts et avons des idées claires sur ce que nous avons l'intention de faire".