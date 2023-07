Mercato : Le Bayern Munich revient à la charge pour Harry Kane

Le Bayern Munich pourrait tenter de nouveau de s'offrir Harry Kane sur le mercato.

L'une des priorités absolue du mercato du Bayern Munich est de trouver un attaquant capable de remplacer Robert Lewandowski, ce qui leur a parfois manqué la saison dernière. Pour cela, les dirigeants bavarois avaient coché plusieurs noms tels que Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane. Mais les deux premiers cités coutent bien trop cher pour le club allemand, pas adepte des folles dépenses sur le mercato. De son côté, le buteur anglais présente une situation plutôt intéressante puisque son contrat avec Tottenham expire dans un an. Et après des transferts avortés à Manchester City ou United, le joueur de 29 ans est plus que jamais ouvert à un départ pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et se donner une chance d'enfin remplir son armoire à trophées.

Le Bayern fonce sur Kane

D'après les informations de Sky Sports Allemagne ce mardi, Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du club, travaillerait actuellement sur la venue du meilleur buteur des Three Lions. D'autant que le Bayern se sait en position de force puisqu'il ne reste qu'un an de contrat à Kane et qu'il ne semble pas parti pour prolonger, une situation semblable à celle de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Mais malgré le fait que Kane fêtera ses 30 ans fin juillet et qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, les Spurs ne sont pas prêts à s'en séparer à bas prix. Le club londonien a déjà refusé une offre de 70 millions d'euros du Bayern et en réclamerait 115 millions, une offre de laquelle devraient se rapprocher les dirigeants bavarois, toujours selon Sky Sports. En cas de nouveau refus, le club allemand pourrait changer de stratégie et anticiper une signature libre l'été prochain, situation que souhaite éviter Daniel Lévy, le président de Tottenham. Dans le même temps, le PSG tente également de convaincre le goleador britannique de rejoindre ses rangs la saison prochaine.