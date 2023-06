Mercato – Le Bayern entre en concurrence avec le Real Madrid

Soucieux de renforcer un secteur offensif trop timide cette saison, le Bayern est entré en concurrence avec le Real Madrid pour s'offrir un attaquant.

Champion à la dernière journée de Bundesliga, le Bayern a surtout profité du nouveau choke monumental du Borussia Dortmund pour éviter une première saison blanche depuis plusieurs décennies. Un coup de chance qui force aujourd'hui la direction bavaroise à revoir ses habitudes mercantiles pour s'affaire activement au mercato afin de renforcer un effectif trop court en termes de qualité. Principale zone à améliorer, le secteur offensif trop timide doit être gonflé. Le Rekordmeister vient, à ce propos, d'entrer en concurrence avec le Real Madrid pour s'offrir un attaquant.

Le Bayern et le Real Madrid en concurrence

C'est l'un des feuilletons de l'été et son nom se voit régulièrement associé à de nombreux clubs. Maintenant que le cas Jude Bellingham est officiellement entériné, c'est désormais au tour de Kai Havertz de s'ériger comme l'attraction phare du mercato estival. À 24 ans, le milieu offensif également capable d'évoluer comme attaquant sort de sa troisième saison à Chelsea où il a commencé à montrer les espoirs placés en lui malgré un collectif calamiteux. Son profil hybride et technique plaît et les prétendants sont nombreux.

Fortement convoité par Arsenal qui souhaiterait continuer sa progression de cette saison en renforçant substantivement son noyau, l'ancienne pépite du Bayer Leverkusen intéresse également le Real Madrid qui voit en lui l'élément parfait pour faire les liens au coeur de son nouveau secteur offensif. Les Merengue sont charmés par sa capacité à dézoner et créer de l'espace pour ses équipiers et sa vision de jeu au-dessus de la moyenne. Une offre pourrait rapidement voir le jour maintenant que les Madrilènes ont réglé les cas Fran Garcia et Jude Bellingham.

Mais selon le journal allemand Bild, le Bayern Munich serait également prêt à entrer dans la danse et s'affirmer comme une concurrence importante. Outre son statut de plus grand allemand et la possibilité pour le joueur de retrouver son pays, les Bavarois peuvent compter sur la présence sur leur banc de Thomas Tuchel, le mentor d'Havertz lors de la fabuleuse saison de Chelsea qui a vu les Blues s'offrir la Ligue des Champions. Bien que les pistes Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Dusan Vlahovic soient prioritaires, l'entraîneur allemand aurait coché son ancien meneur de jeu comme solution de fortune.