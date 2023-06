Mercato – Le Barça se fait dribbler par l'Arabie Saoudite

Alors qu'il n'a toujours validé aucun transfert, le Barça serait en train de se faire dribbler par l'Arabie Saoudite sur l'une de ses cibles.

Malgré le titre de Liga, le premier depuis 4 saisons, et le trophée en Supercoupe d'Espagne, les dirigeants barcelonais ont pleinement pris confiance des failles de l'équipe. La nouvelle performance loupée en Ligue des Champions puis en Europa League ont laissé un goût d'échec certain et les Blaugrana se savent désormais attendus pour la saison prochaine. Pourtant, le club catalan n'a toujours réalisé aucun transfert et ne semble avoir avancé sur presqu'aucun dossier. Nouveau coup dur ce week-end puisque le club se serait fait dribbler par l'Arabie Saoudite sur l'une de ses cibles.

Le Barça dribblé par l'Arabie Saoudite?

Après l'arrivée retentissante de Cristiano Ronaldo cet été, l'Arabie Saoudite a parfaitement su surfer sur sa hype inattendue pour attirer nombres de joueurs européens de premier plan. Si CR7 a été critiqué pour son départ dans le Golfe, il a bel et bien complètement transfigurer, par sa simple présence, un championnat encore très mineur. Alors que le mercato n'en est qu'à ses balbutiements, le Portugais a déjà été rejoint, entre autres, par Karim Benzema et Ngolo Kanté. Et une cible du Barça serait désormais le suivant.

Selon le média espagnol Relevo, Ruben Neves, cible de longue date du Barça, serait désormais sur les tablettes d'Al Hilal et les négociations seraient déjà avancées. Celui qui faisait partie des favoris pour remplacer Sergio Busquets plaît beaucoup et Wolverhampton aurait déjà reçu une offre de 55M pour libérer leur joueur. Actuellement en plein rassemblement avec la sélection portugaise, le milieu de terrain serait déjà convaincu par la proposition. L'officialisation pourrait arriver dans les prochains jours.