Mercato : le Barça fonce sur une cible de l’OM

Toujours attentif aux talents émergents du football européen, le FC Barcelone active une nouvelle piste en Croatie. Le club catalan observe de près un jeune défenseur central dont la progression rapide suscite l’intérêt de plusieurs écuries majeures du continent.

Mlačić, le profil qui séduit le Barça : une concurrence féroce en Europe

Selon Marca, le Barça suit avec insistance Branimir Mlačić, défenseur croate de 18 ans sous contrat avec l’Hajduk Split. Solide dans les duels, mature dans son placement, le jeune central coche de nombreuses cases recherchées par la direction sportive blaugrana. Son potentiel à long terme s’inscrit parfaitement dans la stratégie du club, qui souhaite continuer à intégrer de jeunes éléments prometteurs pour bâtir l’avenir, dans la lignée de dossiers récents comme celui de Dro Fernández sous Hansi Flick, également surveillé par Manchester City.

Le dossier reste toutefois complexe. L’Hajduk Split ne compte pas céder facilement sa pépite et réclame 5 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert. Une somme jugée accessible, mais qui attire logiquement d’autres prétendants. L’Inter Milan, Liverpool et l’Olympique de Marseille surveillent eux aussi de très près la situation.

Barcelone devra donc se montrer convaincant pour prendre l’avantage et doubler l’OM dans ce dossier très disputé.