Mercato : Le Barça fonce sur un joueur de l’OL

En vue de renforcer son équipe cet hiver, le FC Barcelone a trouvé un profil correspondant à son jeu dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais.

Même si l’Olympique Lyonnais peine à survivre en championnat de France, les joueurs de la formation rhodanienne attise les convoitises dans les grands championnats d’Europe. Le FC Barcelone vient de s’appuyer sur un attaquant de l’OL.

Lyon anime le mercato

En difficulté en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais anime fortement le mercato. Ce vendredi, le club rhodanien a perdu sa 11e rencontre en Ligue 1 cette saison. Les septuples champions de France s’étaient inclinés contre le Stade Rennais (2-3). Voulant retrouver ses esprits en championnat, le club recrute dans tous les secteurs.

En effet, l’Olympique Lyonnais a déjà réussi à s’offrir plusieurs joueurs. Au total, cinq joueurs ont signé jusque-là cet hiver dans le club rhodanien. Après avoir officialisé les venues de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban, Lyon vient d’annoncer, ce samedi 27 janvier 2024, la signature Nemanja Matic en provenance du Stade Rennais.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Ernest Nuamah intéresse le Barça

Bien qu’il soit en difficulté en championnat de France, la place actuelle de l’Olympique Lyonnais (16e) en Ligue 1 n’intéresse pas le FC Barcelone. Le club champion d’Espagne s’est renseigné sur une recrue estivale de la formation rhodanienne.

Getty

Le board du Barça a envoyé des scouts en Côte d’Ivoire à l’occasion de la CAN 2023 pour dénicher la nouvelle pépite. En effet, à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo, six jeunes joueurs prometteurs étaient pistés par le FC Barcelone. Parmi ces six joueurs pistés par la formation catalane, se trouvait l’attaquant ghanéen de l’Olympique Lyonnais, Ernest Nuamah.

En du RWD Molenbeek, l’international ailier droit ghanéen (9 capes, 2 buts) pourrait quitter l’OL cet hiver. Par ailleurs, Ousmane Diomandé, Raphael Onyedika, Pape Matar Sarr, Yankuba Minteh et Dango Ouattara sont les autres joueurs pistés par le Barça.