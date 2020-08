Mercato - Le Barça accepte de voir Messi… mais pour le prolonger !

Messi a sollicité un rendez-vous avec la direction du Barça pour accélérer son transfert, mais cette dernière n’est pas sur la même longueur d’onde.

Lionel Messi veut quitter le , et il veut faire ça proprement. L’Argentin a donc sollicité un rendez-vous avec sa direction, histoire d’apaiser les tensions et précipiter un transfert, vraisemblablement vers .

Mais le Barça ne l’entend pas de cette oreille ! Comme vous le savez, le club catalan ne souhaite pas voir Messi partir, et encore moins gratuitement comme «La Pulga» souhaiterait le faire grâce à une clause prévue dans son contrat.

Le Barça continue de se réfugier derrière la clause

Car pour le Barça, cette clause n’existe plus, ou ne sera plus d’actualité avant la fin de la saison prochaine. En attendant, la direction se réfugie derrière la clause de départ du joueur, à hauteur de 700 millions d’euros, et les dirigeants barcelonais ne comptent pas dévier de leur cap…

Selon les informations de Marca, sans doute communiquées par la direction barcelonaise après notre article sur Messi et sa demande de rendez-vous, l’état-major catalan serait ainsi disposé à rencontrer son joueur… mais uniquement pour lui faire prolonger son contrat, qui expirera officiellement en 2021. Le feuilleton est donc loin d’être terminé…