Mercato - Laissé libre par Guingamp, Gueddar sollicité en France et à l'étranger

En fin de contrat à Guingamp, Ali Gueddar ne sera pas prolongé. Le milieu offensif de 21 ans est sollicité en France et à l'étranger.

Ali Gueddar ne portera plus les couleurs de la saison prochaine. En fin de contrat, le milieu offensif de 21 ans ne sera pas prolongé. Selon les informations de Goal, il suscite l'intérêt de plusieurs clubs en et à l'étranger.

En , Tenerife et Albacete gardent un œil sur la situation du jeune Gueddar. L'hiver dernier, Fulham avait également pris des renseignements.

Par ailleurs, longtemps blessé, le latéral gauche Steven Ako ne sera pas prolongé non plus par l'EAG. Comme Gueddar, il avait signé un contrat d'un an en 2019.