Mercato, la réponse cash de Sacha Boey à l'intérêt de l'OM

Ciblé par l’OM, Sacha Boey a répondu à l’intérêt du club phocéen, lundi.

Le mercato hivernal sera sans doute très animé dans la cité phocéenne. Malgré une douzaine de recrues cet été, l’Olympique de Marseille veut se renforcer à nouveau lors de la prochaine fenêtre de transferts. Le club olympien n’a pas tardé à identifier ses cibles dont Sacha Boey qui n’a pas tardé à donner une réponse aux approches de l’OM.

Sacha Boey a dit non à l’OM

Après 13 journées de Ligue 1, l’OM (26 pts) occupe la 2e place derrière le Paris Saint-Germain (1er, 33 pts). Ce dernier est d’ailleurs la seule équipe du top 7 du championnat français à avoir battu le club phocéen qui compte quatre victoires sur cinq possibles contre les cadors. Ce bilan flatteur, l’Olympique de Marseille le doit à Roberto De Zerbi et surtout à ces nombreuses recrues estivales, dont Mason Greenwood, auteur de son 9e but en 13 apparitions contre Monaco, dimanche (2-1). Cependant, le club phocéen n’est pas totalement satisfait de sa défense et compte se renforcer dès le mois de janvier. Roberto De Zerbi réclame notamment deux défenseurs centraux ainsi qu’un nouveau latéral droit, poste pour lequel l’OM veut enrôle Sacha Boey.

L’enthousiasme a gagné le cœur des supporters marseillais après les révélations de l’Equipe sur un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Sacha Boey, lundi. Une information confirmée, ce mardi, par Foot Mercato qui indique que le club provençal s’est bel et bien renseigné au sujet de l’arrière droit français de 24 ans. Mais le média jette, par la même occasion, un coup de froid dans le dossier en annonçant que Sacha Boey n’envisagerait pas de quitter le Bayern Munich et que le club allemand ne serait pas, non plus, ouvert à un prêt du joueur en cours de saison. Des informations qui confirment la position de l’agent de Sacha Boey qui a écarté un départ de l’ancien rennais plutôt dans la journée. « Sacha Boey est très heureux au Bayern. Il aime le club et l'entraîneur lui fait confiance. Son objectif est de tout gagner avec le Bayern », a confié Bembi Vungbote à Fabrizio Romano, ce mardi.