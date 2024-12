OM, trois cadors de Liga foncent sur Mason Greenwood

Cacereno vs Atlético Madrid

Trois grands clubs de Liga veulent chiper Mason Greenwood à l’OM.

Opposé à l’AS Monaco dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1, l’OM a pu compter sur un but de Mason Greenwood pour remporter la partie (2-1). Mais le club phocéen pourrait ne pas profiter des exploits de l’international anglais pendant longtemps. Trois cadors de Liga souhaitent notamment jouer un sale coup à l’Olympique de Marseille.

Etincelant avec l’OM, Mason Greenwood a tapé dans l’œil des cadors de Liga

Arrivé cet été en provenance de Manchester United, Mason Greenwood fait le bonheur des supporters marseillais. Les fans de l’OM ont d’ailleurs pu exulter sur un nouveau but de l’ailier de 22 ans qui a donné la victoire au club phocéen contre l’ASM, dimanche. L’ancien joueur de Getafe marquait ainsi son 9e but de la saison en 13 apparitions de Ligue 1 (2 passes décisives). Un record pour Mason Greenwood qui est le premier à réaliser cette performance depuis Sonny Anderson et ses 12 buts en 13 rencontres en 1993. Si les prestations de l’ancien mancunien font plaisir dans la cité phocéenne, elles ne passent pas inaperçues sur le marché des transferts, notamment du côté de l’Espagne.

A l’image d’Alexis Sanchez ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood pourrait quitter l’Olympique de Marseille après seulement une saison. Selon les informations de TBR et Graeme Bailey, l’ancien pensionnaire de Manchester United serait sur les tablettes des trois grandes écuries du football espagnol. Le journaliste indique notamment que le Real Madrid, le Barça et l’Atlético Madrid « suivent de près » le meilleur buteur de l’OM. Par ailleurs, si le départ de Mason Greenwood sera un coup dur pour le club phocéen, c’est une bonne nouvelle pour Manchester United qui pourra empocher un pourcentage à la revente de 50% sur le futur transfert du joueur.