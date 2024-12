Mercato, un crack du Bayern dans le viseur de l'OM

En quête de renforts, l’OM s’intéresse à un joueur du Bayern Munich pour le mercato hivernal.

C’est la fête dans la cité phocéenne depuis dimanche. Tombeur de l’AS Monaco (3e, 26 pts) lors de la 13e journée de Ligue 1 (2-1), l’Olympique de Marseille (2e, 26 pts) s’est emparé de la place de dauphin derrière le PSG (1er, 33 pts). C’est justement la place du club parisien que vise le club phocéen qui souhaitent se donner tous les moyens en se renforçant cet hiver. Et l’une des cibles de l’OM s’avère être un crack du Bayern Munich.

L’OM fonce sur Sacha Boey

Désireux de jouer les premiers rôles cette saison, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens lors du mercato estival. Malgré une situation financière moins rassurante, le club olympien a réussi à attirer douze joueurs dans la cité phocéenne. Des renforts qui permettent à l’Olympique de Marseille de rester dans la course pour le titre, à l’image des 9 buts en 13 apparitions de Mason Greenwood. Pour autant, Roberto De Zerbi ne semble totalement satisfait et réclame de nouvelles recrues pour le mercato hivernal. Le technicien italien souhaite notamment se renforcer avec un défenseur axial gauche, un défenseur axial droit ainsi qu’un nouvel arrière droit. C’est justement pour ce dernier poste que l’OM s’intéresse au latéral droit du Bayern Munich, Sacha Boey.

Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Sacha Boey. Le club phocéen souhaiterait pouvoir compter sur le latéral français du Bayern Munich dès le mois de janvier. Le quotidien sportif évoque notamment un prêt de six mois, mais précise qu’il n’existe encore aucun contact entre l’OM et le club allemand. Par ailleurs, une arrivée dans la cité phocéenne permettrait à Sacha Boey de relancer sa carrière après avoir été victime d’une blessure au ménisque. L’ancien joueur de Rennes et de Dijon, qui a fait son retour contre Dortmund samedi (1-1), pourrait engranger des minutes afin de retrouver du rythme sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si rien n’est encore fait dans ce dossier, le conseiller et futur directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, passé par le Bayern Munich, pourrait faciliter les négociations entre les deux écuries pour le joueur de 24 ans.