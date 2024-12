Ligue 1, le bilan flatteur de l'OM face aux cadors

Avec Roberto De Zerbi à sa tête, l’OM réalise de meilleurs débuts contre les grands clubs de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec l’AS Monaco dimanche dernier pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Un choc qui a tourné en faveur des Phocéens qui se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Une victoire importantissime pour Roberto De Zerbi qui confirment leur bonne forme face aux gros clubs du championnat français.

L’OM de De Zerbi ne laisse aucune chance aux cadors de Ligue 1

Le déclic tant attendu est enfin arrivé pour l’OM. Avant la réception de Monaco dimanche, le club phocéen n’avait remporté qu’une seule de ces cinq rencontres disputées au Vélodrome (2 nuls, 2 défaites). La sixième était donc la bonne pour l’Olympique de Marseille qui a pu compter sur des buts de Luis Henrique et Mason Greenwood pour empocher sa deuxième victoire de la saison à domicile. Mais outre la délivrance retrouvée au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi ont confirmé qu’ils étaient les bêtes noires des grosses équipes de Ligue 1 lors de l’exercice actuel. L’OM a, en effet, remporté quatre de ses cinq matchs contre le Top 7 de Ligue 1 cette saison. Avant l’ASM, le club olympien s’était imposé contre l’Olympique Lyonnais (2-3), l’OGC Nice (2-0) ainsi que le RC Lens (1-3). Le Paris Saint-Germain est la seule équipe du Top à s’offrir le scalp de l’Olympique de Marseille cette saison lors du Classique du championnat français (0-3).

Des chiffres qui confirment la forme impressionnante des Phocéens face aux gros. Une forme dont l’OM espère faire preuve beaucoup plus lors de ses rencontres à domicile pour la suite de la saison. « J'espère que c'est le début d'une histoire importante au Vélodrome. C'était dommage qu'on ne réussisse pas à nous exprimer à domicile. On avait un blocage mental, qui ne nous permettait pas de jouer sereinement et avec lucidité. Il y avait une peur de mal faire et c'est difficile de jouer comme ça. C'est dur à expliquer, mais je pense qu'on n'était pas nous-mêmes », a confié Roberto De Zerbi après la victoire contre Monaco, dimanche.