Mercato : La presse espagnole continue de draguer Kylian Mbappé

Ce mercredi, les médias et journaux espagnols continuent leur opération séduction avec Kylian Mbappé.

Si Florentino Perez a annoncé la fin du mercato du Real Madrid avec l'arrivée de Joselu, le numéro choisi par ce dernier alimente les rumeurs autour de l'arrivée présumée de Kylian Mbappé. Troisième recrue des Merengues après Fran Garcia et Jude Bellingham, le buteur espagnol a pris le numéro 14, et pas le 9 pourtant laissé vacant par Karim Benzema après son départ à Al-Ittihad.

Le numéro 9 attend Mbappé

Bien évidemment, cela n'a pas échappé aux médias espagnols, qui continuent de croire à une arrivée de l'international français cet été malgré l'annonce du président du Real et le désir de l'international français de rester à Paris la saison prochaine. Et comme à l'heure habitude, ils n'y sont pas allés de main morte. "Le Real présente un attaquant... mais laisse le 9 libre. Ce maillot attend Mbappé", peut-on lire en Une du journal Marca avec une photo du maillot du Real floqué du numéro 9 mais sans nom de joueur dans le dos. Un peu plus subtil, As évoque la présentation d'un "neuf sans le 9".

Malgré les nombreuses rumeurs à son sujet et la volonté du PSG de le vendre cet été plutôt que de le perdre gratuitement dans un an, le natif de Bondy a confirmé son envie de rester pour l'exercice 2023-2024, lundi après la victoire de l'équipe de France face à la Grèce. "J'ai déjà répondu à cette question. Mon objectif est de continuer au club, de rester au PSG. Je suis prêt à revenir à la reprise", avait-il expliqué. Le feuilleton Mbappé est encore loin, très loin d'être fini.