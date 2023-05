Mercato : la prédiction de Pep Guardiola sur l'avenir de Lionel Messi

L'entraîneur de Manchester City a réagi aux rumeurs concernant le futur de Lionel Messi, son ancien protégé en Catalogne.

Lionel Messi a été le fer de lance de l'équipe conquérante du Barça de Pep Guardiola, qui reste l'une des plus grands équipe de l'histoire du football. Lionel Messi a aidé l'actuel entraîneur de City à remporter trois titres de Liga, deux Copa del Reys et deux Ligues des champions, entre autres trophées, avant d'être contraint de quitter le club en 2021 en raison de ses difficultés financières.

"Le voir partir comme il mérite"

Aujourd'hui, alors que le contrat de l'Argentin au Paris Saint-Germain arrive à son terme et que son départ semble de plus en plus probable, Pep Guardiola est clair sur l'endroit où il souhaite que Lionel Messi finisse. "Je suis membre du FC Barcelone et j'ai mes deux places dans le stade, et j'espère simplement qu'un jour nous pourrons le voir partir comme il le mérite", a déclaré l'entraîneur de City à ESPN.

"Il a été le plus grand joueur de tous les temps. Ce que Barcelone a réalisé pendant dix ou douze ans n'aurait pas été possible sans lui. C'est impossible. Et je ne parle pas de chiffres, je parle de l'impact sur le jeu, de la beauté, de l'esthétique, de l'efficacité... de tout. Personne n'aurait pensé que cela se terminerait ainsi. Je sais que le président [Joan] Laporta, dont je connais la grande estime pour lui, parlait d'un tel adieu - il a contribué à rendre notre club, le Barca, beaucoup plus grand que lorsqu'il est arrivé", a ajouté l'Espagnol.

"Leo va essayer de revenir au Barça"

"Il a contribué à rendre notre club, le Barca, beaucoup plus grand que lorsqu'il est arrivé. Il est parti à cause d'une situation économique très difficile, pour des milliers de raisons que je ne vais pas développer, que les protagonistes connaissent et que je ne connais pas. Mais j'espère que ce jour-là, j'irai chez moi, que je pourrai me lever, l'applaudir et lui dire au revoir comme Leo le mérite. Et je sais que Joan va essayer, il va le faire et Leo aussi, et lui et sa famille vont recevoir l'amour de tous les fans de Barcelone, pour pouvoir lui montrer de la gratitude et du respect pour tout ce qu'il a donné à ce club", a conclu Pep Guardiola.

Alors que Guardiola espère un retour de Messi en Catalogne, il semble que cette éventualité s'éloigne de jour en jour. Le Barça était apparu comme le lieu de résidence évident lorsque son départ du PSG a été évoqué pour la première fois, mais la situation financière précaire du club et les règles strictes de la Liga en matière de salaires ont sérieusement remis en question cette éventualité.

Il semble maintenant que des retrouvailles avec l'éternel rival Cristiano Ronaldo soient envisagées en Arabie saoudite, car de nouveaux rapports suggèrent que l'Argentin gagnerait deux fois plus que le Portugais s'il changeait de club. Après avoir été autorisé à reprendre l'entraînement malgré un voyage non sollicité au Moyen-Orient, il reste à voir si l'Argentin sera sélectionné par Christophe Galter pour le prochain match de Ligue 1 du PSG contre Ajaccio samedi.