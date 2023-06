Mercato – La Juventus proche de s'offrir une pépite de Ligue 1

Après une nouvelle saison moyenne, la Juventus veut ardemment se renforcer et serait proche de s'offrir une pépite de Ligue 1.

Septième au classement et privé de Ligue des Champions et d'Europa League, la Juventus a connu une nouvelle saison compliquée. Certes, les 10 points de pénalité reçus en raison de tromperies fiscales ont plombé l'exercice de la Vieille Dame mais l'effectif s'est de toute façon montré trop court pour assouvir les ambitions de titre des Bianconeri. Face au besoin de se renforcer malgré des finances compliquées, la Juventus serait proche de s'offrir une pépite de Ligue 1.

Timothy Weah vers la Juventus

Avec le départ libre d'Ángel Di María, la Juventus doit se renforcer aux postes offensifs et souhaiterait s'offrir un ailier capable également d'évoluer dans l'axe. Depuis plusieurs jours, la Vieille Dame avance en sous-marin sur un dossier prioritaire menant à la Ligue 1 et serait désormais proche d'un accord. Timothy Weah, dont le père a déjà joué en Serie A sous le maillot du Milan, devrait s'engager avec les Bianconeri dans les prochains jours.

La Juventus et le LOSC auraient déjà conclu un accord verbal autour d'une indemnité de transfert s'élevant à 12M. Seules les conditions finales, sur une partie fixe et une prime ou un versement direct, doivent encore être définies. À 23 ans, l'ailier américain a trouvé à Lille un port d'attache parfait où grandir et progresser à son rythme après ses passages aux New York Red Bull et au PSG. Place désormais à un club du top européen pour continuer sa progression.