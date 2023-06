Mercato : La course aux enchères continue pour Declan Rice

Arsenal devrait bientôt proposer une nouvelle offre immense à West Ham pour le transfert de Declan Rice.

La bataille entre Arsenal et Manchester City pour s'offrir Declan Rice fait toujours rage. Les deux premiers du dernier championnat d'Angleterre se disputent en effet le milieu de terrain de West Ham depuis plusieurs semaines. De leur côté, les Hammers sont prêts à se séparer de leur capitaine mais ne veulent pas le vendre à n'importe quel prix.

Une offre à 116 millions d'euros ?

Les Gunners ont déjà essuyé deux refus pour des offres s'approchant des 100 millions d'euros, les Cityzens ont eux aussi échoué avec une montant estimé à 90 millions de livres, soit 106 millions d'euros. Et d'après les informations du Daily Mail, Arsenal pourrait bientôt lancer une nouvelle offensive pour recruter le joueur de 24 ans. Cette fois, le montant serait encore plus gros et a de bonnes chances d'enfin faire céder West Ham puisque le média anglais évoque une somme à hauteur de 100 millions de livres, soit 116 millions d'euros hors bonus. Un montant qui pourrait donc permettre aux Gunners d'enregistrer leur première recrue sur le mercato estival 2023.