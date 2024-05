Mercato, la cible prioritaire de Hansi Flick dit NON au Barça

En attendant son arrivée potentielle au Barça, Hansi Flick essuie un refus de sa principale cible pour le mercato estival.

Pistée par Xavi Hernandez avant son limogeage précoce et validée aussi par Hansi Flick, une cible barcelonaise pour la défense blaugrana n’arriverait pas cet été. Les parties ne se comprennent pas pour que l’accord soit conclu.

Hansi Flick va succéder à Xavi

Au chômage depuis septembre 2023 à la suite de son limogeage de la sélection nationale de l’Allemagne, Hansi Flick retrouvera du service très prochainement. Très intéressé par le projet du FC Barcelone pour lequel il serait même prêt à gagner très moins que ce que gagnait Xavi Hernandez, le technicien allemand devrait prendre les commandes de la formation catalane dans les tout prochains jours.

Quant à lui, Xavi Hernandez fera ses valises. Alors que sa continuité a été confirmée en avril dernier, cela n’a pas duré longtemps. Après une sortie du coach sur la situation économique du club, les dirigeants ont rebroussé chemin. En effet, la semaine dernière, le Barça a annoncé l’éviction de son entraîneur. Xavi a alors dirigé son dernier match de la saison, ce dimanche, lors de la victoire à Séville (1-2).

Joshua Kimmich recale Flick et le Barça

En quête d’un arrière droit pour libérer João Cancelo, qui fait partie des joueurs indésirables, à Manchester City, le Barça a ciblé Joshua Kimmich. Le club culé estime que Hansi Flick peut aider à la signature du défenseur allemand pour l’avoir côtoyé au Bayern entre 2019 et 2021 et aussi en sélection nationale entre 2021 et 2023. L’ancien entraîneur d’Hoffenheim pense qu'il peut le faire également. Mais la situation se complique.

Selon les informations rapportées par Sport, ce lundi, les contacts sont avancés entre le Barça et Kimmich, mais les négociations sont arrêtées en raison du désaccord économique qui existe entre l'offre présentée par le FC Barcelone et les souhaits financiers du joueur allemand. Kimmich gagne actuellement environ 19,5 millions d'euros bruts, un chiffre que le Barça a du mal à payer. En effet, deux parties retardent tout accord.