Barça, déjà cinq recrues poussées vers la sortie

Le mercato estival s’annonce bouillant du côté du FC Barcelone. Cinq recrues sont déjà annoncées sur le départ.

Mauvaises nouvelles pour cinq recrues estivales du FC Barcelone, qui devraient commencer à s’inquiéter pour leur avenir au sein du club champion en titre d’Espagne. Non satisfait des prestations de la plupart de ses recrues estivales, le Barça a pris la décision de s’en séparer dès cet été.

Gündogan intouchable, mais Cancelo out ?

Après son élimination de la Ligue des champions, le FC Barcelone perd tout espoir de la course au maintien de son titre en LaLiga espagnole. Ceci après avoir perdu le Clasico face au Real Madrid (3-2), dimanche, au Santiago Bernabéu lors de la 32e journée du championnat. Une rencontre qui a suscité de vives polémiques en raison des décisions arbitrales. La formation blaugrana entend même saisir la justice pour se faire entendre surtout à propos du but refusé à Lamine Yamal.

En dehors de Xavi Hernandez qui a annoncé son départ en fin de saison, le vent de départ peut également souffler dans le rang des joueurs. Et cinq des six recrues estivales sont menacées. Mais Ilkay Gündogan ne doit pas trembler. Venu libre de Manchester City l’été dernier, le milieu de terrain allemand fait l’unanimité au sein des Culés. Mais João Cancelo, qui vient de Manchester City tout comme Gündogan, mais sous forme de prêt, pourrait repartir en Angleterre en fin de saison. Convaincant au départ, le Portugais n’a plus les faveurs de ses dirigeants. Selon AS, sa faute sur le pénalty d’Ousmane Dembélé et sa prestation face au Real Madrid lors du Clasico dimanche lui ont donné du discrédit. Même s’il rêve de continuer au Barça, ses dernières sorties mettent en suspense son avenir en Catalogne.

Joao Félix sur le départ ?

Par ailleurs, une porte de sortie devrait être trouvée à Vitor Roque, selon Mundo Deportivo. Arrivé lors du dernier mercato hivernal pour remplacer Robert Lewandowski, qui avait déçu pendant un moment, le jeune attaquant brésilien n'a pratiquement pas de minutes et n'a pas été vu dans les matchs les plus importants du Barça depuis. Pas une minute en Ligue des Champions (pas en huitièmes de finale contre Naples ou en quarts de finale contre le PSG), encore moins contre le Real Madrid lors du Clasico. Xavi Hernandez parle du manque d'adaptation.

De son côté, Iñigo Martínez devrait s’inquiéter. Il était destiné à avoir une plus grande présence en tant que défenseur central gaucher, mais l'apparition et la consolidation de Pau Cubarsí l'ont relégué sur le banc, même s'il est présent dans l'équipe. Il a été remplaçant lors de deux matchs de Ligue des Champions contre Naples et le PSG, il a été titulaire dans l'un et dans l'autre il a remplacé Araujo, expulsé. Aussi, Oriol Romeu n'a pas répondu aux attentes en tant que milieu de terrain, disparaissant de l'effectif du Barça et disposant de quelques minutes en tant que remplaçant.

Pour sa part, le Barça hésite pour João Félix. Prêté avec option d’achat par l’Atlético de Madrid, le Portugais est désormais un remplaçant de luxe sous les ordres de Xavi malgré ses chiffres convaincants (10 buts et six passes décisives). Ce qui ne plaît pas à Félix, qui veut jouer. L’ancien de Chelsea a perdu la bataille face à Raphinha, plus puissant, plus rapide et direct, et Lamine Yamal qui est le propriétaire de l'aile gauche.