Mercato : L'OM se prépare à du mouvement

Plusieurs cadres de l'OM pourraient être amenés à quitter le club lors du mercato estival.

À quoi ressemblera l'Olympique de Marseille la saison prochaine. En quête de stabilité, le club phocéen devrait une nouvelle fois connaître de nombreux changements lors du mercato d'été 2023. À commencer par le poste d'entraîneur laissé vacant par Igor Tudor et pour lequel la direction lui cherche un successeur. Le mercato pourrait également être animé dans le sens des départs, et plusieurs cadres des deux dernières saisons sont concernés, comme l'indique L'Équipe dans son édition du jour.

Destination exotique pour Payet ?

C'est notamment le cas de Dimitri Payet. Sous contrat jusqu'en 2024, le Réunionnais a parfois mal vécu son changement de statut cette saison, qu'il a même passée à l'écart du groupe après une sanction de son entraîneur. Malgré tout, son attachement pour le club azuréen reste intact et c'est pour cette raison qu'il souhaiterait honorer sa dernière année de contrat, il en a d'ailleurs informé son président Pablo Longoria. Dans le même temps, l'international français susciterait l'intérêt de plusieurs clubs dont l'Olympiakos, Galatasaray et des clubs du Golfe.

Guendouzi poussé vers la sortie

Comme le rappelle L'Équipe, Mattéo Guendouzi était proche de quitter l'OM cet hiver, il disposait notamment d'une bonne cote de popularité mais est finalement resté à Marseille. Et si le club phocéen compte toujours s'en séparer et profiter de sa bonne valeur marchande pour renflouer ses caisses cet été, le vice-champion du monde n'est plus aussi sûr de vouloir partir.

Les doutes d'Alexis Sanchez

Sans doute l'une des meilleures recrues de l'OM sur ces dernières années, l'international chilien a étalé toute sa classe, son leadership et sa combattivité sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. Meilleur buteur marseillais avec 18 buts toutes compétitions confondues, l'ancien Barcelonais a démontré qu'il avait encore les capacités d'un joueur majeur en Europe, lui qui était limité à un rôle de joker de luxe à l'Inter Milan.

Et si l'activation de son année de contrat en option semblait en bonne voie, la fin de saison en roue libre de l'OM pourrait faire pencher la balance en faveur d'un départ. Les Olympiens devront passer par deux tours préliminaires en Ligue des Champions, ce qui pourrait refroidir Sanchez, qui aimerait encore disputer la compétition reine. Il pourrait également se laisser tenter par un départ exotique puisque plusieurs clubs d'Arabie saoudite s'intéressent à sa situation.