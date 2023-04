Mercato : L'OM s'invite dans la course pour recruter Folarin Balogun

Cet été, l'OM pourrait se positionner sur le très courtisé Folarin Balogun, auteur d'une très belle saison avec le Stade de Reims.

L'avenir de Folarin Balogun est un mystère qui risque bien de dynamiter le mercato estival 2023. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, l'attaquant anglais réalise une superbe saison en Ligue 1. Quatrième meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts en 30 matches de championnat, il contribue à la très belle saison réalisée par le club champenois, actuel 8è de Ligue 1, et a tout simplement fait exploser sa cote de popularité.

Balogun a déjà de nombreux prétendants

Forcément, le jeune goleador suscite de nombreuses convoitises en Europe et Arsenal n'est pas sûr de le conserver la saison prochaine. Dans l'hexagone, Lille et Monaco sont à l'affut en cas de départ de Jonathan David et Wissam Ben Yedder, tandis que l'AC Milan pourrait tenter de se l'offrir afin de rajeunir son attaque, dont les attaquants de pointe sont Olivier Giroud (36 ans) et Zlatan Ibrahimovic (41 ans). Le RB Leipzig aurait également un oeil sur lui.

Mais ce mercredi, Foot Mercato révèle que l'Olympique de Marseille pourrait également tenter sa chance pour cette révélation de la saison. Malgré l'arrivée de Vitinha pour 32 millions d'euros cet hiver, le club azuréen ne serait pas contre l'idée de recruter un autre attaquant, d'autant qu'un départ d'Alexis Sanchez n'est pas à exclure. L'OM a pu voir le buteur anglais à l'oeuvre, ce dernier ayant marqué contre eux à l'aller comme au retour, mais devra sans doute mettre le prix pour se démarquer des autres concurrents. De son côté, Balogun ne serait pas contre l'idée de rester en France et apprécierait même l'atmosphère du Stade Vélodrome.