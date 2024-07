Mercato, l’OM refoulé par Liverpool pour une cible affriolante

L’Olympique de Marseille a été recalé par Liverpool, qui n’a pas voulu libérer un de ses joueurs importants.

Bien qu’il ne soit pas présent en Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille anime le mercato estival de fort belle manière. Ceci afin de faire son retour en Europe à l’issue de la prochaine campagne sportive. En effet, les Phocéens ont ciblé un joueur important des Reds et ont même fait une offre que Liverpool a refusée.

Marseille recalé pour Endo

Très ambitieux pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille ne lésine pas sur les moyens. Le club du Sud de la France réalise un mercato de rêve afin de vite retrouver une place en Coupe d’Europe à l’issue de la campagne 2024-2025. Si les dirigeants marseillais ont libéré plusieurs joueurs cet été, et continuent de penser à pousser d’autres joueurs vers la sortie, ils font des recrutements impeccables pour cet été avec déjà quatre joueurs recrutés officiellement, dont Lilian Brassier et Mason Greenwood. Mais tout n’a pas été rose pour l’OM.

L’entrejeu étant l’un des compartiments importants à renforcer pour le club phocéen, les dirigeants marseillais ont pisté un milieu de terrain de Liverpool. Il s’agit du Japonais Wataru Endo, qui a frappé dans l’œil de l’OM. En effet, la direction phocéenne, selon Fabrizio Romano et James Pearce, journaliste à The Athletic, a même formulé une offre de 14 millions d’euros aux Reds. Mais Liverpool a catégoriquement refusé l’offre pour son joueur recruté l’été 2023 en provenance de Stuttgart contre 20 millions d’euros.

Alors, l’Olympique de Marseille a abandonné la piste et s’est tourné vers Watford et Tottenham pour recruter respectivement les milieux de terrain Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg. Si le Canadien est définitivement recruté, le Danois, lui, a rallié le Vélodrome sous forme de prêt avec option d’achat.