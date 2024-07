OM, les huit autres indésirables qui devraient partir avant la fin du mercato

Le dégraissage n’est pas encore terminé à l’Olympique de Marseille, qui vient de pointer du doigt huit joueurs, qui devraient quitter le club.

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi voudraient changer, sauf surprise, le onze de départ de la saison écoulée. Plusieurs cadres de la saison dernière étant déjà partis, le club phocéen vient d’identifier 8 autres joueurs, qui devraient également faire leurs valises et quitter le Vélodrome avant la fin du marché de transfert de joueurs.

Les huit nouveaux indésirables de l’OM

Décidé à vider son vestiaire avant la nouvelle saison, l’Olympique de Marseille ne ménage aucun effort pour parvenir à ses fins. En dehors de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a signé à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, et Iliman Ndiaye, qui a signé en faveur d’Everton FC en Premier League, l’OM a pu libérer plusieurs indésirables. On peut citer entre autres Pape Gueye, Vitinha, Joaquin Correa, Jean Onana ou encore Konrad de la Fuente. Ce dernier est libéré mercredi.

Mais ce n’est pas terminé, puisque les dirigeants phocéens veulent se séparer de plusieurs autres joueurs sur qui le club ne compte plus, selon les informations de La Provence. A en croire le média régional, ils sont au total 8 à ne plus faire partie du club et dont le club veut se séparer avant la fin du mercato.

Il s’agit en effet de Jonathan Clauss, qui est associé à Nice, Jordan Veretout, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Pau Lopez, Geoffrey Kondogbia, Ulisses Garcia et Azzedine Ounahi. Ce dernier est associé à Betis Séville ces dernières heures. Mais l’OM veut 12 millions pour vendre l’ancien d’Angers.

En ce qui le concerne, Ulisses Garcia ne digère pas l’attitude de ses dirigeants. Le défenseur suisse se plaint d’avoir perdu sa dynamique, sa cote construite en Suisse, mais aussi sa place en sélection. Tout ça à cause de ses six mois à l’OM. De son côté, Pau Lopez, associé à Côme, n’a toujours pas encore signé.