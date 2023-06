Mercato – L'OM prêt à casser sa tirelire pour un attaquant?

Alors que Geoffrey Kondogbia devrait signer au club, l'OM chercherait également un attaquant buteur et pourrait casser sa tirelire.

Depuis l'officialisation de Marcelino, qui s'est longtemps faite attendre, l'OM carbure enfin sur le marché des transferts. Geoffrey Kondogbia est attendu dans les prochains jours au Vélodrome tandis que Denis Zakaria était pisté mais se tournerait finalement du côté du RC Lens. Place désormais au célèbre retour du Grantataquank à Marseille puisque les dirigeants olympiens souhaiteraient désormais renforcer leur secteur offensif pour évoluer dans l'attaque à deux du nouvel entraîneur espagnol. Les Marseillais seraient même prêts à casser leur tirelire pour un buteur prolifique.

L'OM prêt à tout pour un attaquant?

Avec l'arrivée de Marcelino sur le banc de l'équipe, fini le 3-4-2-1, faites places au 4-4-2 à plat historique du coach espagnol. Outre un milieu de terrain à refaçonner pour coller aux demandes de ce nouveau système, c'est tout le secteur offensif qui est à revoir. Marseille ne compte en effet que deux avants-centre dans son effectif : Vitinha et Alexis Sánchez, soit bien trop peu pour évoluer dans une attaque à deux. L'arrivée d'au moins un nouvel attaquant est donc une priorité.

Elle l'est d'autant plus qu'elle serait déterminante pour convaincre Alexis Sánchez de prolonger l'aventure au Vélodrome. Cela tombe bien, l'OM vise très gros pour son nouveau buteur puisque les Olympiens feraient partie des intéressés par Mehdi Taremi. L'attaquant iranien vient de refuser les millions de l'Arabie Saoudite pour privilégier un club européen et ne disposent plus que d'un an de contrat à Porto. Mais les Dragons ne comptent pas brader leur joueur et réclament près de 20M pour le libérer. Marseille devra en outre faire face à la concurrence du LOSC et du Milan AC.