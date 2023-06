Mercato : L'OM pourrait perdre un élément majeur de son effectif !

La presse anglaise affirme ce lundi qu'Alexis Sanchez songerait fortement à quitter l'OM ors du mercato estival.

L'Olympique de Marseille avance dans le flou pour préparer sa saison 2023-2024. Toujours sans entraîneur après le refus de Marcelo Gallardo, le club phocéen songe désormais à Paulo Fonseca et Marcelino pour succéder à Igor Tudor, mais là encore, rien n'est fait. Du côté des arrivées, il est difficile de se lancer sur des pistes sans entraîneur et sans l'assurance d'être qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais c'est peut-être dans le sens des départs que Pablo Longoria et ses équipes vont avoir quelques problèmes.

Alexis Sanchez voudrait s'en aller

Ce lundi, The Sun a en effet lâché une petite bombe concernant Alexis Sanchez. Arrivé l'été dernier, l'international chilien a réalisé un excellent premier exercice sous le maillot de l'OM et est rapidement devenu un cadre de l'effectif marseillais. Sous contrat jusqu'au 30 juin, il dispose d'une année en option dans son contrat, mais si tous les feux étaient au vert pour une activation de celle-ci, il pourrait finalement en être autrement.

Le quotidien anglais affirme tout simplement que Sanchez ne prolongera pas son contrat avec Marseille, le rendant libre à la fin du mois. Il est également indiqué que le joueur de 34 ans aurait appelé Mikel Arteta pour lui demander de le faire revenir à Arsenal, où il a évolué entre 2014 et 2018. Si cette rumeur venait à être confirmée, il risque d'y avoir quelques tensions en interne à l'OM.