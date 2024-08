Mercato, l’OM fonce sur un titulaire du Real Madrid

Marseille est prêt à faire de la folie pour retrouver l’Europe la saison prochaine. Il veut piocher au Real Madrid.

Considéré comme l’un des meilleurs clubs au monde, le Real Madrid, plus titré en Ligue des champions de l’UEFA, pourrait servir à quelque chose à l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival. Le club de la cité phocéenne vient de jeter son dévolu sur un joueur important de la Maison Blanche.

Marseille cherche toujours son gardien

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi veut renouveler l’effectif du club du Sud de la France. L’une des victimes sera Pau Lopez, le gardien titulaire de l’OM, qui est placé dans le loft, ne faisant pas partie des plans du technicien italien pour la saison prochaine. Le portier espagnol devrait signer en faveur de Côme en Serie A italienne, mais rien n’a bougé depuis. Finalement, les Italiens ont lâché le dossier suite au long silence des Phocéens.

Mais Pablo Longoria et ses collaborateurs travaillent d’arrache-pied pour trouver un remplaçant à Pau Lopez afin de le libérer cet été. Après avoir échoué dans les négociations pour sa première cible Illan Meslier (Leeds United), l’OM s’est tourné vers d’autres, dont Brice Samba (Lens), Álvaro Valles (Las Palmas) ou encore Filip Jorgensen (Villarreal). Mais rien n'a abouti. D'ailleurs, le portier danois a signé en faveur de Chelsea.

L’OM pense à Lunin

S’ils travaillent en secret pour trouver le remplaçant de Pau Lopez, les dirigeants marseillais ne lâchent pas affaire. Mercredi, Florian Plettenberg, journaliste chez Sky Sports, a révélé un intérêt du club basé dans les Bouches-du-Rhône pour le portier de Werder de Brême, Michael Zetterer. Roberto De Zerbi emballé par l’idée de faire venir le portier allemand de 29 ans à Marseille cet été.

Mais ce jeudi, Defensa Central apporte une toute autre nouvelle au poste du gardien de but de l’OM. Selon le média espagnol, Marseille s’est intéressé à Andriy Lunin (25 ans). L’OM promet le poste de titulaire incontesté à l’Ukrainien, qui réclame ce rôle difficile avec le retour de Thibaut Courtois au Real Madrid. En plus de cela, les Phocéens ont garanti au portier qu’au cas où une proposition lui serait faite par un club plus important dans les saisons à venir, il lui permettrait de partir.

Le dossier s’annonce compliqué pour l’OM puisque Lunin donne priorité à la Premier League en cas d’un départ du Real Madrid. L’autre aspect qui bloquerait le dossier est le côté financier, puisque le portier de la Maison Blanche, en plus de sa priorité, ne quittera le Real Madrid que s'il reçoit une offre suffisamment satisfaisante pour ses intérêts.